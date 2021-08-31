Чавушоглу: Афганистан больше не должен становиться прибежищем для террористов

Отныне в Афганистане обозначились новые реалии. На данный момент необходимо сосредоточиться на установлении мира, спокойствия и стабильности в этой стране

Отныне в Афганистане обозначились новые реалии. На данный момент необходимо сосредоточиться на установлении мира, спокойствия и стабильности в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью сербскому изданию Politikа, комментируя приход к власти в ближневосточной стране движения "Талибан".

"Прежде всего, в целях защиты жизни и имущества жителей страны нельзя допустить образования вакуума власти. И в рамках этих инициатив мы желаем, чтобы в Афганистане сформировалось инклюзивное правительство, которое будет представлять все афганское население. Действия, осуществляемые со всеобъемлющим пониманием и осознанием прошлых ошибок, будут способствовать установлению устойчивого мира в Афганистане", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Афганистан больше не должен становиться прибежищем для террористических группировок, особенно для "Аль-Каиды" и ИГ, и в этом контексте очень важно, чтобы талибы выполняли взятые на себя ранее обязательства.

"Увеличение террористических группировок в Афганистане будет иметь серьезные последствия для региональной стабильности. Небезопасная обстановка может спровоцировать новую волну миграции. И в этой связи международное сообщество в вопросе Афганистана должно выступать с позиции единства и солидарности", - отметил Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи Афганистану.

"Половина населения страны нуждается в экстренной гуманитарной помощи. Международному сообществу необходимо увеличить усилия по оказанию помощи и поддержки. Необходимо, чтобы ООН и другие гуманитарные организации бесперебойно продолжали свою деятельность, чтобы обеспечить поставку гумпомощи афганскому населению", - подчеркнул министр.

При этом глава турецкой дипломатии добавил, что Турция готова внести свой вклад в создание инклюзивного правительства в Афганистане, а также установление атмосферы мира и спокойствия в стране.

"Исходя из этих соображений, ожидается, что посольство Турции в Кабуле продолжит осуществлять свою деятельность. Кроме того, мы ведем переговоры о предоставлении технической поддержки аэропорту Кабула", - сказал Чавушоглу.