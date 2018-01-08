Тбилиси. 8 января. REPORT.AZ/ Частично восстановлена работа Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели.

Как сообщили грузинскому бюро Report в Тбилисском международном аэропорту, 8 января, после того, как туман рассеялся, полеты в ряд направлений были восстановлены.

"Наряду с этим, отменены рейсы, предусмотренные в Турцию, Дубай и Мюнхен. Время восстановления указанных рейсов зависит от противоположных сторон", - заявили в аэропорту.

Также в структуре не удалось получить информацию о том, будет ли выдана компенсация пассажирам, приобретшим билеты на рейсы в указанных направлениях.

Отметим, что из-за наблюдавшихся вечером 7 января на территории Грузии неблагоприятных погодных условий и густого тумана, деятельность Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели была частично приостановлена. Из-за плохой видимости отложено около 20-ти рейсов, включая авиарейс Баку-Тбилиси.