Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции

Часть Махачкалы (Россия) осталась без света из-за технологического нарушения на подстанции.

Как передает Report, об этом говорится на странице "Дагэнерго" в Телеграме.

"В результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая" временно без электроснабжения осталась часть жителей Махачкалы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты оперативно приступили к диагностике оборудования и оценке степени повреждений. После завершения этих работ на объекте начнутся восстановительные мероприятия.