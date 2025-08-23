О нас

Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции

Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции
В регионе
23 августа 2025 г. 17:00
Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции

Часть Махачкалы (Россия) осталась без света из-за технологического нарушения на подстанции.

Как передает Report, об этом говорится на странице "Дагэнерго" в Телеграме.

"В результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая" временно без электроснабжения осталась часть жителей Махачкалы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты оперативно приступили к диагностике оборудования и оценке степени повреждений. После завершения этих работ на объекте начнутся восстановительные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Грузии отметили 75-летие народного поэта Зелимхана Ягуба
ФотоВ Грузии отметили 75-летие народного поэта Зелимхана Ягуба
23 августа 2025 г. 16:51
Иран построил оружейные заводы в нескольких странах
Иран построил оружейные заводы в нескольких странах
23 августа 2025 г. 11:49
Газпром возобновил поставки в Армению
"Газпром" возобновил поставки в Армению
23 августа 2025 г. 09:41
Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении
Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении
23 августа 2025 г. 09:31
В России ждут резкого падения урожая гречихи
В России ждут резкого падения урожая гречихи
23 августа 2025 г. 06:05
В России растет число случаев заражения вариантом коронавируса Стратус
В России растет число случаев заражения вариантом коронавируса "Стратус"
23 августа 2025 г. 03:07
Путин: Россия рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США
Путин: Россия рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США
23 августа 2025 г. 00:44
Минниханов назвал глупостью запрет в РФ принимать в школы не знающих русский язык детей
Минниханов назвал глупостью запрет в РФ принимать в школы не знающих русский язык детей
22 августа 2025 г. 23:57
Россия объявила Сергея Маркова иноагентом
Россия объявила Сергея Маркова иноагентом
22 августа 2025 г. 18:08
Зеленский: РФ хочет выдвигать ультиматумы и отсрочить окончание войны
Зеленский: РФ хочет выдвигать ультиматумы и отсрочить окончание войны
22 августа 2025 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi