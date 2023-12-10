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Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов

Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов Доходы от благотворительного мероприятия, организованного Ассоциацией солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) в отеле Sheraton в Анкаре, пойдут в том числе на поддержку палестинских студентов.
В регионе
10 декабря 2023 г. 21:40
Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов

Доходы от благотворительного мероприятия, организованного Ассоциацией солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD) в отеле Sheraton в Анкаре, пойдут в том числе на поддержку палестинских студентов.

Об этом сообщила анкаринскому бюро Report глава Ассоциации (DMEDD) Шебнем Акчапар.

По ее словам, доходы от традиционной благотворительной ярмарки (kermes) идут, в основном, на поддержку образования: “Начиная с 1970-х годов, террористическая организация ASALA совершает теракты против наших дипломатов за рубежом. Наша ассоциация создана в память о турецких дипломатах, ставших шехидами при исполнении служебных обязанностей. Мы поддерживаем семьи не только погибших дипломатов, но и других сотрудников министерства. Поэтому доходы от благотворительного рынка, в основном, направляются на образование. В этот раз мы окажем помощь двум пострадавшим от войны студентам из Газы, направим средства также на образование и благотворительность”.

Сегодня в столице Турции Анкаре в Sheraton Otel состоялась международная благотворительная ярмарка. На ярмарке, организованной Ассоциацией солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD), приняли участие сотрудники дипломатических представительств более 40 стран, действующих в Анкаре, их супруги, представители прессы, жители столицы. При содействии посольства Азербайджана в Турции на двух стендах была представлена азербайджанская продукция. На одном из стендов, организованном под руководством супруги посла Рашада Мамедова Гюнель Мамедовой, были представлены разнообразные национальные блюда Азербайджана, на втором - различные консервы, вина, образцы ковров и различные сувениры.

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