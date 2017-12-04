Часть аэропорта Домодедово перекрыли, после того, как один из пассажиров заявил, что у него бомба

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Москве, на входе в аэропорт «Домодедово» на рамке металлодетектора при досмотре пассажира сработал сигнал. Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", мужчина заявил, что у него бомба. Его уложили на пол, накрыли бронежилетами и вызвали саперов. По предварительной информации, мужчина пьян.

Специалисты не нашли у него взрывчатки, об этом ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта. Он отметил, что один из выходов перекрыт. «Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно», - подчеркнул представитель аэропорта.

По информации телеканала «Лайф», который ссылается на очевидца, инцидент случился около полуночи. Телеканал опубликовал видео с места событий.