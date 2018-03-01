Cерж Саргсян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета Нацбезопасности Армении, которое состоялось сегодня в резиденции С.Саргсяна.

Между Арменией и Турцией не существует дипломатических отношений, а армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. 10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны были быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако ратификация протоколов была заморожена.