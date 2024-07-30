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Церемония инаугурации президента Ирана проходит в здании парламента

Церемония инаугурации президента Ирана проходит в здании парламента Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит в здании парламента в Тегеране.
В регионе
30 июля 2024 г. 16:38
Церемония инаугурации президента Ирана проходит в здании парламента

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит в здании парламента в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

В церемонии принимают участие высокопоставленные гости из почти 80 государств.

Согласно 121 статье Конституции Ирана, Пезешкиану предстоит принести присягу в присутствии парламентариев, членов Совета стражей конституции и главы судебной власти.

Сообщается, что магазины на площади Бахарестан, находящейся в непосредственной близости от здания парламента, закрыты.

Кроме того, в связи с проведением церемонии инаугурации порядок работы некоторых видов транспорта в столице был изменен.

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Версия на английском языке Pezeshkian takes oath as Iran's president amid high-profile guests

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