Церемония инаугурации президента Ирана проходит в здании парламента

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит в здании парламента в Тегеране.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит в здании парламента в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

В церемонии принимают участие высокопоставленные гости из почти 80 государств.

Согласно 121 статье Конституции Ирана, Пезешкиану предстоит принести присягу в присутствии парламентариев, членов Совета стражей конституции и главы судебной власти.

Сообщается, что магазины на площади Бахарестан, находящейся в непосредственной близости от здания парламента, закрыты.

Кроме того, в связи с проведением церемонии инаугурации порядок работы некоторых видов транспорта в столице был изменен.