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Церемония инаугурации нового президента Ирана состоится 30 июля

Церемония инаугурации нового президента Ирана состоится 30 июля Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 30 июля.
В регионе
10 июля 2024 г. 14:05
Церемония инаугурации нового президента Ирана состоится 30 июля

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 30 июля.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил член президиума парламента Моджтаба Юсефи.

По его словам, новый президент должен представить свои планы и своих министров в течение двух недель после инаугурации. Затем законодатели будут обсуждать полномочия предложенных министров в течение недели, прежде чем провести заключительное заседание по вотуму доверия.

5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов.

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Версия на азербайджанском языке İranın yeni Prezidentinin andiçmə mərasimi iyulun 30-da baş tutacaq

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