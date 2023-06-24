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Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси выросли вдвое

Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси выросли вдвое Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси авиакомпании Georgian Airways выросли вдвое.
В регионе
24 июня 2023 г. 19:00
Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси выросли вдвое

Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси авиакомпании Georgian Airways выросли вдвое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в грузинской авиакомпании.

"Сейчас паника, все покупают билеты и обменивают их", - сказали в авиакомпании. Там также подтвердили, что цены выросли в два раза по сравнению с тем, какими они были еще около месяца назад. В авиакомпании также отметили, что значительный рост цен произошел за последние сутки.

Что касается билетов из Москвы в Тбилиси, то, как отметили в авиакомпании, они все проданы. При этом стоимость билетов в один конец с 28 июля составляет около 1 тыс. долларов США.

Как отметили в авиакомпании, билеты на эконом-класс есть в продаже с 30 июня, но их стоимость составляет около 500 долларов, что в два раза больше той, которая была после возобновления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

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