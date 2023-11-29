Цены на нефть стабилизировались в ожидании встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок слабо изменились утром в среду, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+.

Цены на нефть эталонных марок слабо изменились утром в среду, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 81,68 доллара за баррель, как и на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 15 центов, составив 76,56 доллара за баррель.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 30 ноября в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Дальнейшее направление движения цен на нефть во многом зависит от того, сможет ли ОПЕК+ "продемонстрировать сохраняющееся единство внутри группы и приверженность курсу на стабилизацию цен на нефть в долгосрочной перспективе", написали аналитики Sevens Report Research.

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе резервы в стране снизились на 817 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы позднее сегодня.