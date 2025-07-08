Цены на нефть снизились после роста на 3%

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после роста примерно на 3% по итогам предыдущего дня.

Мировые цены на нефть во вторник утром снизились после роста примерно на 3% по итогам предыдущего дня.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустились на 0,23%, до $69,42 за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до $67,72.

По итогам предыдущего торгового дня нефть марки Brent подорожала на 2,69%, марки WTI - на 2,85%.

На динамику котировок могли повлиять новости относительно увеличения восемью странами ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) предельного уровня добычи нефти в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки.