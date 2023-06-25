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Центры набора ЧВК "Вагнер" возобновили работу

Центры набора ЧВК "Вагнер" возобновили работу Центры набора в ЧВК "Вагнер" 25 июня в Астрахани и Воронеже продолжили работу.
В регионе
25 июня 2023 г. 16:20
Центры набора ЧВК Вагнер возобновили работу

Центры набора в ЧВК "Вагнер" 25 июня в Астрахани и Воронеже продолжили работу.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В Воронеже уточнили, что вчера центр набора был закрыт, но "сейчас разрешили... работать".

Отмечается, что дозвониться до центров приема в Москве и Санкт-Петербурге не удалось - срабатывает автоответчик или играет мелодия ожидания.

Вчера закрылись центры в Перми, Саратовской области. А в здание "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге вошли силовики, произвели обыски.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны России якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В Минобороны РФ его обвинения опровергли.

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Версия на английском языке Wagner recruitment centers resume work

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