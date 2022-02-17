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Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%

Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14% Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%.
В регионе
17 февраля 2022 г. 15:34
Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%

Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%. В январе регулятор сохранил ставку на прежнем уровне.

Решение по ставке совпало с ожиданиями большинства экономистов.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры.

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Версия на английском языке Turkey’s Central Bank keeps discount rate at 14%

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