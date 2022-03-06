Центробанк России ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам

Банк России принял решение ограничить переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5 тыс долларов США в месяц.
"Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами – резидентами суммой в размере 5 000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца", - сказано в письме.
Отмечается, что это указание затрагивает переводы денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физических лиц – резидентов.