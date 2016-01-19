​Центробанк Ирана: После отмены санкций разморожены 32 млрд. долларов в зарубежных банках

Четыре миллиарда долларов из этих средств в скором времени должны поступить в госбюджет Ирана

19 января, 2016 15:28

https://report.az/storage/news/735e3239386541d267aaec23db4af4dd/00316095-e04f-4091-b085-d18f2f137ee0_292.jpg Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Отмена международных санкций в отношении Ирана означает размораживание 32 млрд. долларов Исламской Республики на счетах в зарубежных банках. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявил Центральный банк Ирана. Четыре миллиарда долларов из этих средств в скором времени должны поступить в государственный бюджет Ирана. Остальные 28 миллиардов планируется хранить "на безопасных счетах" в иностранных банках, говорится в заявлении иранского госбанка.