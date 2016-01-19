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    ​Центробанк Ирана: После отмены санкций разморожены 32 млрд. долларов в зарубежных банках

    Четыре миллиарда долларов из этих средств в скором времени должны поступить в госбюджет Ирана

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Отмена международных санкций в отношении Ирана означает размораживание 32 млрд. долларов Исламской Республики на счетах в зарубежных банках.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявил Центральный банк Ирана.

    Четыре миллиарда долларов из этих средств в скором времени должны поступить в государственный бюджет Ирана. Остальные 28 миллиардов планируется хранить "на безопасных счетах" в иностранных банках, говорится в заявлении иранского госбанка.

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