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Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева

Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.
В регионе
11 июля 2023 г. 14:45
Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей, кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова - 4,02% избирателей, кандидата от Экологической партии Абдушукура Хамзаева - 3,74% избирателей.

Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.

Более 15,6 млн граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80%, проголосовали за кандидата, которого посчитали достойным.

На заседании составлен протокол по итогам выборов президента Узбекистана, а также принято постановление об утверждении итогов выборов.

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Версия на английском языке Central Election Commission of Uzbekistan approves election results

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