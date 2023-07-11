Центризбирком Узбекистана утвердил итоги выборов и победу Мирзиёева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана подвела окончательные итоги выборов президента, победителем признан Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,05% избирателей.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

За кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову проголосовало 4,43% избирателей, кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова - 4,02% избирателей, кандидата от Экологической партии Абдушукура Хамзаева - 3,74% избирателей.

Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.

Более 15,6 млн граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80%, проголосовали за кандидата, которого посчитали достойным.

На заседании составлен протокол по итогам выборов президента Узбекистана, а также принято постановление об утверждении итогов выборов.