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    Cемь человек погибли в ДТП с участием автобуса на юго-востоке Турции

    Инцидент произошел вблизи города Адыяман

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли в результате ДТП на юго-востоке Турции, еще десят пострадали и были госпитализированы.

    Как передает Report, об этом сообшила телекомпания CNN Türk, рейсовый автобус столкнулся в воскресенье утром с легковым автомобилем.

    Инцидент произошел вблизи города Адыяман. Как сообщается, произошло лобовое столкновение. Автобус выполнял рейс между городами Бинголь и Адыяман.

    Полиция выясняет причины случившегося.

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