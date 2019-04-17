МИД Беларуси: Цели "Восточного партнерства" не реализованы в полной мере

Инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" за время своего существования достигла определенных позитивных результатов, однако многие цели не реализованы в полной мере.

Как передает Report со ссылкой "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на международной конференции в Чехии "10 лет "Восточному партнерству": Экономическая конвергенция и возможности для бизнеса".

Министр отметил, что "несмотря на достигнутые к настоящему времени позитивные результаты, многие основополагающие цели "Восточного партнерства" пока не реализованы в полной мере".

По его словам, "с учетом уроков прошлого главной целью "Восточного партнерства" должно быть сотрудничество, направленное на предотвращение возникновения новых разделительных линий, содействие миру, безопасности и процветанию региона".

Е.Шестаков подчеркнул, что ВП является "инструментом прагматичного сотрудничества между странами региона и Европейским союзом, способствующего решению общих задач и реагированию на вызовы в сферах транспорта и взаимосвязанности, торговли, экономических реформ, контактов между людьми и в других областях".

Отметим, что программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.