Цель провокации РФ на границе с Беларусью - втянуть ее в военные действия с Украиной

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, находящемуся неподалеку от границы c Украиной. Цель - втянуть армию Беларуси в военные действия с Украиной.

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, находящемуся неподалеку от границы c Украиной. Цель - втянуть армию Беларуси в военные действия с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в 14.30 от ГПС (Госпогранслужбы – ИФ) поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем уточняется, что в данный момент 9-ый пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.

"Это провокация" Цель – втянуть Вооруженные милы Республики Беларусь в войну с Украиной", - подытожили в ВС ВСУ.