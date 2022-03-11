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Цель провокации РФ на границе с Беларусью - втянуть ее в военные действия с Украиной

Цель провокации РФ на границе с Беларусью - втянуть ее в военные действия с Украиной Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, находящемуся неподалеку от границы c Украиной. Цель - втянуть армию Беларуси в военные действия с Украиной.
В регионе
11 марта 2022 г. 19:03
Цель провокации РФ на границе с Беларусью - втянуть ее в военные действия с Украиной

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, находящемуся неподалеку от границы c Украиной. Цель - втянуть армию Беларуси в военные действия с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в 14.30 от ГПС (Госпогранслужбы – ИФ) поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем уточняется, что в данный момент 9-ый пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.

"Это провокация" Цель – втянуть Вооруженные милы Республики Беларусь в войну с Украиной", - подытожили в ВС ВСУ.

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