Посол: Морские учения сыграют большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией

Целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством", - сообщил иранский дипломат.

По его словам, в Тегеране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом работы над транспортным коридором Север-Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.