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ЦБ России выпускает памятные монеты, посвященные Юрию Никулину

ЦБ России выпускает памятные монеты, посвященные Юрию Никулину Банк России сегодня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, посвященные актеру, артисту цирка и цирковому режиссеру Юрию Никулину.
В регионе
29 ноября 2021 г. 14:30
ЦБ России выпускает памятные монеты, посвященные Юрию Никулину

Банк России сегодня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, посвященные актеру, артисту цирка и цирковому режиссеру Юрию Никулину.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Центробанка страны.

"Банк России 29 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты "Творчество Юрия Никулина": серебряную номиналом 25 рублей; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием)", — говорится в сообщении.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение портрета Никулина в окружении выполненных в технике лазерного матирования изображений образов артиста. Слева на изображении кинопленки образы из кинофильмов и телепередачи, справа — из циркового номера, вверху — рельефное изображение логотипа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а внизу — выполненная в цвете надпись "Юрий Никулин", а также годы жизни: "1921-1997".

Монеты из недрагоценных металлов выполнены в двух вариантах. Так, на оборотной стороне монет без цветного покрытия расположено рельефное изображение портрета Никулина на фоне надписи "ЦИРК", внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки. На оборотной стороне монеты с цветным покрытием — рельефное изображение портрета Никулина на фоне выполненной в цвете надписи "ЦИРК", внизу — также изображение автографа артиста и годы жизни в две строки.

Тираж серебряной монеты — 1,5 тыс. штук, монеты без цветного покрытия — 850 тыс. штук, с цветным покрытием — 150 тыс. штук. Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.

18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Никулина.

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