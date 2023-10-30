ЦБ России планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран

Ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных России стран для неквалифицированных инвесторов в ближайшее время планируется сохранять.

Ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных России стран для неквалифицированных инвесторов в ближайшее время планируется сохранять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов.

"В целях защиты инвесторов от санкционных и инфраструктурных рисков, в ближайшей перспективе планируется сохранять отдельные ограничения - в частности, на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов", - сказано в документе.