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ЦБ России планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран

ЦБ России планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран Ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных России стран для неквалифицированных инвесторов в ближайшее время планируется сохранять.
В регионе
30 октября 2023 г. 19:28
ЦБ России планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран

Ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных России стран для неквалифицированных инвесторов в ближайшее время планируется сохранять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов.

"В целях защиты инвесторов от санкционных и инфраструктурных рисков, в ближайшей перспективе планируется сохранять отдельные ограничения - в частности, на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов", - сказано в документе.

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