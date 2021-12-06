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ЦБ России и Резервный банк Индии договорились противодействовать компьютерным атакам

ЦБ России и Резервный банк Индии договорились противодействовать компьютерным атакам Центральный банк России и Резервный банк Индии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия компьютерным атакам.
В регионе
6 декабря 2021 г. 19:43
ЦБ России и Резервный банк Индии договорились противодействовать компьютерным атакам

Центральный банк России и Резервный банк Индии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия компьютерным атакам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта договоренность достигнута по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и департаментом промышленной политики Министерства торговли и промышленности Индии.

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