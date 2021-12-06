ЦБ России и Резервный банк Индии договорились противодействовать компьютерным атакам

Центральный банк России и Резервный банк Индии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия компьютерным атакам.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта договоренность достигнута по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели.
Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и департаментом промышленной политики Министерства торговли и промышленности Индии.