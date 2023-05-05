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ЦБ Армении передано более 12 кг золота, обнаруженного в квартире экс-прокурора

ЦБ Армении передано более 12 кг золота, обнаруженного в квартире экс-прокурора Золото общим весом в 12,5 кг, обнаруженное в квартире бывшего высокопоставленного чиновника правоохранительной системы, передано в Центральный банк Армении.
В регионе
5 мая 2023 г. 11:35
ЦБ Армении передано более 12 кг золота, обнаруженного в квартире экс-прокурора

Золото общим весом в 12,5 кг, обнаруженное в квартире бывшего высокопоставленного чиновника правоохранительной системы, передано в Центральный банк Армении.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

Ранее стало известно, что в одной из квартир на улице Орбели обнаружено золото весом 6,8 кг и 5,6 кг. Квартира принадлежала покойному прокурору, который завещал ее дочери. Женщина достаточно долго не жила в стране.

Позже она наняла людей для уборки дома, в результате чего и было обнаружено золото. Газета пишет, что правоохранители пытаются уточнить, откуда у прокурора столько золота, принадлежало ли оно ему.

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