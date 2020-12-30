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Царукян: С Пашиняном обсуждали условия его отставки

Царукян: С Пашиняном обсуждали условия его отставки На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я ему заявил о необходимости его отставки с целью выведения страны из нынешней тяжелой ситуации.
В регионе
30 декабря 2020 г. 02:11
Царукян: С Пашиняном обсуждали условия его отставки
Гагик Царукян

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я ему заявил о необходимости его отставки с целью выведения страны из нынешней тяжелой ситуации.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом после встречи с премьером Армении подчеркнул лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

"Я сказал Пашиняну, что единственный выход - его отставка, и что позиция нашей партии не изменилась. Если же говорить о досрочных парламентских выборах, то я считаю, что он не должен быть временно исполняющим обязанности премьер-министра. Если он примет эти условия, то мы поговорим обо всем остальном", - отметил Царукян.

Какова была реакция Пашиняна на требование лидера ПА, Царукян не стал уточнять, призвав журналистов спросить об этом у самого премьера.

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Версия на азербайджанском языке Sarukyan: Paşinyanla onun istefa şərtlərini müzakirə etdik

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