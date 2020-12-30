Царукян: С Пашиняном обсуждали условия его отставки

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я ему заявил о необходимости его отставки с целью выведения страны из нынешней тяжелой ситуации.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я ему заявил о необходимости его отставки с целью выведения страны из нынешней тяжелой ситуации.

Как передает Report со ссылкой на news.am , об этом после встречи с премьером Армении подчеркнул лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

"Я сказал Пашиняну, что единственный выход - его отставка, и что позиция нашей партии не изменилась. Если же говорить о досрочных парламентских выборах, то я считаю, что он не должен быть временно исполняющим обязанности премьер-министра. Если он примет эти условия, то мы поговорим обо всем остальном", - отметил Царукян.

Какова была реакция Пашиняна на требование лидера ПА, Царукян не стал уточнять, призвав журналистов спросить об этом у самого премьера.