Царукян: С Пашиняном обсуждали условия его отставки

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я ему заявил о необходимости его отставки с целью выведения страны из нынешней тяжелой ситуации.
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"Я сказал Пашиняну, что единственный выход - его отставка, и что позиция нашей партии не изменилась. Если же говорить о досрочных парламентских выборах, то я считаю, что он не должен быть временно исполняющим обязанности премьер-министра. Если он примет эти условия, то мы поговорим обо всем остальном", - отметил Царукян.
Какова была реакция Пашиняна на требование лидера ПА, Царукян не стал уточнять, призвав журналистов спросить об этом у самого премьера.