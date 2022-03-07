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Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостанавливают работу в России

Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостанавливают работу в России Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger сегодняшнего дня закрывает магазины и приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
В регионе
7 марта 2022 г. 00:28
Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостанавливают работу в России

Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger сегодняшнего дня закрывает магазины и приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании, размещенном в Instagram.

"В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", - отмечается в заявлении.

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