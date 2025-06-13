ЦАХАЛ: ВВС продолжают перехватывать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю

ЦАХАЛ: ВВС продолжают перехватывать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю

Военно-воздушные силы Израиля продолжают операцию по перехвату беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль.

Об сообщает Report со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию Rising Lion против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.