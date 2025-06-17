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ЦАХАЛ: Убит новый глава центрального штаба КСИР Ирана

ЦАХАЛ: Убит новый глава центрального штаба КСИР Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что ликвидировала начальника Генштаба Али Шадмани.
В регионе
17 июня 2025 г. 10:17
ЦАХАЛ: Убит новый глава центрального штаба КСИР Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана (штаб войск ПВО) "Хатам-аль-Анбия" КСИР Али Шадмани.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил представитель ЦАХАЛ.

"Самый высокопоставленный военачальник, наиболее приближенный к иранскому лидеру Али Хаменеи, был ликвидирован. Шадмани занимал должность начальника военного штаба и командующего чрезвычайным командованием вооруженных сил, а также командовал Корпусом стражей исламской революции и иранской армией", - отметил источник.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin hücumu nəticəsində Sepahın daha bir generalı ölüb

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