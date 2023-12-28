ЦАХАЛ: Число погибших с 7 октября израильских военных превысило 500 человек

Число погибших с 7 октября израильских военных в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке составило 501 человек.

Число погибших с 7 октября израильских военных в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке составило 501 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ объявил о гибели троих военных в ходе боев в секторе Газа - двоих офицеров и рядового. Таким образом, общее число погибших составило 501 человек, из них 167 - с начала наземной операции.

"Число раненых с начала конфликта составило 2 110, с начала наземной операции - 898, из них более 200 - с тяжелыми ранениями", - сказано в сообщении.