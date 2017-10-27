C нового года в Армении резко повысится акциз на бензин

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ C 1-го января в Армении ожидается очередное повышение цен на товары первой необходимости.

Как сообщает Report со ссылкой на "Жаманак", подорожает акциз на бензин, вместо действующих сегодня 25 тысяч драмов (около 52 долларов США) он достигнет 40 тысяч драмов (около 83,3 долларов США) за одну тонну.

"Резко, в пять раз повысится акциз на горюче-смазочные материалы. Существенно повысится также акциз на спиртные напитки. Если сейчас он составляет 63%, то с 1-го января 2018 года достигнет 73%, в 2019 году – 84%, 2020 году – 96%, а в 2021 году – 110%. Таким же образом предусматривается повысить в ближайшие годы акциз на табачные изделия", - пишет армянское издание.