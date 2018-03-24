C 26 марта цены на билеты "Аэрофлота" вновь поднимутся

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 26 марта вновь поднимет цены на билеты. Это связано со значительным повышением топливного сбора.

Как передает Report, повышение цен не касается стран, где топливного сбора нет: Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии.

Повышение коснется пассажиров дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

Для экономкласса и внутренних маршрутов сбор вырастет с 1500 до 1865 рублей, для средних международных перелетов — с 42 до 51 евро, для дальних — с 93 до 106 евро. В бизнес-классе увеличение будет двукратным.