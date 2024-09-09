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Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе совершил самоубийство

Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе совершил самоубийство Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе Аршавира Гарамяна Лорис Егоян совершил самоубийство, выстрелив в себя из наградного пистолета.
В регионе
9 сентября 2024 г. 16:35
Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе совершил самоубийство

Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе Аршавира Гарамяна Лорис Егоян совершил самоубийство, выстрелив в себя из наградного пистолета.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что мужчина совершил самоубийство из пистолета "Беретта" в ванной одного из гостевых домов.

По данным издания, Егоян и дочь Гарамяна уже несколько лет в разводе. Мужчина долгие годы владел ГЭС в Карабахе, а также был директором коллекторского агентства "Реститутор Кей Пи".

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Версия на английском языке Former son-in-law of ex-separatist leader in Karabakh commits suicide
Версия на азербайджанском языке Vaxtilə Qarabağda SES sahibi olmuş separatçı intihar edib

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