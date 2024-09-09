Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе совершил самоубийство

Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе Аршавира Гарамяна Лорис Егоян совершил самоубийство, выстрелив в себя из наградного пистолета.

Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе Аршавира Гарамяна Лорис Егоян совершил самоубийство, выстрелив в себя из наградного пистолета.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что мужчина совершил самоубийство из пистолета "Беретта" в ванной одного из гостевых домов.

По данным издания, Егоян и дочь Гарамяна уже несколько лет в разводе. Мужчина долгие годы владел ГЭС в Карабахе, а также был директором коллекторского агентства "Реститутор Кей Пи".