Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе совершил самоубийство

Бывший зять одного из экс-лидеров сепаратистского режима в Карабахе Аршавира Гарамяна Лорис Егоян совершил самоубийство, выстрелив в себя из наградного пистолета.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что мужчина совершил самоубийство из пистолета "Беретта" в ванной одного из гостевых домов.
По данным издания, Егоян и дочь Гарамяна уже несколько лет в разводе. Мужчина долгие годы владел ГЭС в Карабахе, а также был директором коллекторского агентства "Реститутор Кей Пи".