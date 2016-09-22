Бывший замминистра обороны Армении обратился в ЕСПЧ

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра обороны Армении Ваан Ширханян обратился в Европейский суд по правам человека. Жалоба была зарегистрирована в ЕСПЧ. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил адвокат Ширханяна Айк Алумян.

По словам адвоката, жалоба касается незаконного ареста и состояния здоровья Ваана Ширханяна. Он также сообщил, что состояние подзащитного неудовлетворительное, он передвигается с большим трудом.

Ваан Ширханян был арестован 21 декабря 2015 года в рамках дела о ликвидированной в Ереване вооруженной группе.