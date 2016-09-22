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    Бывший замминистра обороны Армении обратился в ЕСПЧ

    Жалоба касается незаконного ареста

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра обороны Армении Ваан Ширханян обратился в Европейский суд по правам человека. Жалоба была зарегистрирована в ЕСПЧ. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил адвокат Ширханяна Айк Алумян.

    По словам адвоката, жалоба касается незаконного ареста и состояния здоровья Ваана Ширханяна. Он также сообщил, что состояние подзащитного неудовлетворительное, он передвигается с большим трудом.

    Ваан Ширханян был арестован 21 декабря 2015 года в рамках дела о ликвидированной в Ереване вооруженной группе.

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