Экс-замминистра МВД Грузии стал главой одесской милиции

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Экс-замминистра МВД Грузии Гиорги Лордкипанидзе назначен главой одесской милиции.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство УНН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Одесской области.

Г.Лордкипанидзе представил коллективу министр внутренних дел Украины Арсен Авоков.

По информации, Г.Лордкипанидзе заявил о готовности служить украинскому народу.

Отмечается, что по указу президента Украины Петра Порошенко 11 июня 2015 года Г.Лордкипанидзе получил украинское гражданство.