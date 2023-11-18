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Бывший замминистра финансов РФ объявлен в розыск

Бывший замминистра финансов РФ объявлен в розыск Бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко объявлен в розыск по уголовной статье.
В регионе
18 ноября 2023 г. 04:20
Бывший замминистра финансов РФ объявлен в розыск

Бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко объявлен в розыск по уголовной статье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы розыска МВД России.

"Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье разыскивается Алексашенко в базе не указано.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев 16 ноября направил обращение в Генпрокуратуру РФ в связи с антироссийской деятельностью Сергея Алексашенко и других экономистов, являющихся гражданами страны. По мнению парламентария, в их действиях могли быть усмотрены признаки преступлений по статьям Уголовного кодекса. Утверждается, что экономисты участвовали в разработке санкционных мер против России.

Отметим, что С.Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность первого заместителя председателя ЦБ РФ.

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