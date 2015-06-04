Бывший замглавы МВД Грузии может возглавить украинскую полицию

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Возглавить новую украинскую полицию должен такой же человек, как бывший замглавы МВД Грузии и первый замминистра внутренних дел Украины Эка Згуладзе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Начато принятие законов, которые регламентируют реформу министерства внутренних дел, они отделяют силовые структуры от политических, создают муниципальную стражу и новую полицию. И кстати, ее будущим начальником я вижу такого же человека, как Эка Згуладзе", — сказал Порошенко в четверг в ходе ежегодного послания парламенту.

Напомним, экс-глава МВД Грузии Эка Згуладзе 17 декабря решением украинского правительства была назначена первым заместителем министра внутренних дел Украины. Она стала вторым по счету представителем Грузии в правительстве Украины. Ранее экс-министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, бывший ректор Тбилисского госуниверситета Александр Квиташвили возглавил МОЗ. И Э.Згуладзе и А.Квиташвили уже получили гражданство Украины.