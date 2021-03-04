Бывший замглавы Генштаба Армении подал в суд

Он требует признать незаконным указ президента Армена Саркисяна о его увольнении

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян обратился в административный суд с требованием признать незаконным указ президента Армена Саркисяна о его увольнении. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написано на официальном сайте судебного департамента.

"Иск был подан в суд вчера, 3 марта. Канцелярия премьер-министра и Генштаб вооруженных сил задействованы в деле в качестве третьих лиц", - говорится в сообщении.

Хачатрян был уволен после публикаций армянских СМИ о высмеивании заявления премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности российских ракет "Искандер".