Бывший замглавы Генштаба Армении арестован на два месяца из-за стрельбы в ресторане

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян арестован на 2 месяца.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян арестован на 2 месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян в соцсетях.

Он отметил, что в отношении Хачатряна возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением оружия (часть 3-я ст. 297-й УК Армении).

Ранее сообщалось о том, что Хачатрян в ресторане открыл стрельбу из наградного оружия во время массовой потасовки. В результате инцидента один из посетителей ресторана получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.