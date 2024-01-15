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Бывший замглавы Генштаба Армении арестован на два месяца из-за стрельбы в ресторане

Бывший замглавы Генштаба Армении арестован на два месяца из-за стрельбы в ресторане Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян арестован на 2 месяца.
В регионе
15 января 2024 г. 09:45
Бывший замглавы Генштаба Армении арестован на два месяца из-за стрельбы в ресторане

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян арестован на 2 месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян в соцсетях.

Он отметил, что в отношении Хачатряна возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением оружия (часть 3-я ст. 297-й УК Армении).

Ранее сообщалось о том, что Хачатрян в ресторане открыл стрельбу из наградного оружия во время массовой потасовки. В результате инцидента один из посетителей ресторана получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

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Версия на английском языке Former deputy head of General Staff of Armenia arrested due to shooting in restaurant
Версия на азербайджанском языке Erməni general restoranda baş verən atışmaya görə iki ay müddətinə həbs edilib

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