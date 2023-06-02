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Бывший вице-премьер Турции принял предложение управлять экономикой страны

Бывший вице-премьер Турции принял предложение управлять экономикой страны Бывший вице-премьер и экс-глава Минфина Турции Мехмет Шимшек принял предложение переизбранного президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об управлении экономикой в новый период.
В регионе
2 июня 2023 г. 11:43
Бывший вице-премьер Турции принял предложение управлять экономикой страны

Бывший вице-премьер и экс-глава Минфина Турции Мехмет Шимшек принял предложение переизбранного президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об управлении экономикой в новый период.

Как передает Report, об этом пишет в пятницу газета Hürriyet.

"Одним из самых важных мест в этом кабинете было управление экономикой. Местные и иностранные инвесторы спрашивали, возьмет ли Мехмет Шимшек на себя управление экономикой. Вчера Мехмет Шимшек дважды встречался с президентом Эрдоганом и, наконец, решил взять на себя управление", - говорится в статье.

Сообщается, что Шимшек получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками.

Турецкие СМИ представляют Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, периодически сообщая о том, что он может занять место в новом Кабмине или стать вице-президентом, ответственным за экономический сектор.

Турецкий лидер ранее заявлял, что, "пока он находится у власти", политика по снижению процентной ставки будет продолжаться. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и по последним данным Центробанка страны, торгуется на уровне 20,75.

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Версия на английском языке Former Turkish deputy PM accepts offer to manage country’s economy

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