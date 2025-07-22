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Бывший вице-премьер Армении и члены его семьи приглашены в генпрокуратуру

Бывший вице-премьер Армении и члены его семьи приглашены в генпрокуратуру На данном этапе прокуратура не разглашает, какое именно имущество, включая денежные средства, она намерена конфисковать
В регионе
22 июля 2025 г. 13:28
Бывший вице-премьер Армении и члены его семьи приглашены в генпрокуратуру

Депутат фракции "Армения", бывший вице-премьер Армен Геворкян и члены его семьи 24 июля приглашены в Управление генпрокуратуры по конфискации незаконно приобретенного имущества для ознакомления с материалами расследования, проведенного в отношении их имущества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Помимо депутата, в Управление приглашены - его супруга Тамара Геворкян (Ахвердян), 19 и 21-летний сыновья, несовершеннолетняя дочь, отец и мать Андраник и Жанна Геворкяны.

На данном этапе прокуратура не разглашает, какое именно имущество, включая денежные средства, она намерена конфисковать. Аргументируется это тем, что заинтересованные лица, ознакомившись с материалами расследования, могут представить позиции и доказательства, которые могут повлечь за собой изменение перечня предполагаемого незаконного имущества, подлежащего конфискации.

В мае 2021 года Специальная следственная служба опубликовала заявление, в котором утверждалось, что Армен Геворгян незаконно получил и легализовал в общей сложности чуть более 4,92 млрд драмов ($12,82 млн). В частности, в Армении и Чехии лица, аффилированные с Геворгяном, основали ряд компаний, на имя которых была зарегистрирована недвижимость. Они осуществляли оборот денежных средств посредством банковских операций, однако соотношение как рыночной стоимости приобретенной недвижимости, так и оборотных средств существенно отличалось от полученного ими законного дохода.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş nazirinin keçmiş müavini və ailə üzvləri baş prokurorluğa dəvət olunub

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