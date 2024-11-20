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Бывший сотрудник мэрии Еревана выплатит государству 200 тыс. долларов

Бывший сотрудник мэрии Еревана выплатит государству 200 тыс. долларов Генпрокуратура Армении взыщет около 200 тыс. долларов в рамках дела о конфискации незаконного имущества.
В регионе
20 ноября 2024 г. 17:16
Бывший сотрудник мэрии Еревана выплатит государству 200 тыс. долларов

Генпрокуратура Армении взыщет около 200 тыс. долларов в рамках дела о конфискации незаконного имущества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Антикоррупционный суд 19 ноября принял вердикт, согласно которому бывший сотрудник мэрии Еревана Наира Тер-Степанян выплатит государству 79 млн драмов (порядка 200 тыс. долларов).

Тер-Степанян с 2010 года работала в столичном муниципалитете, где до 2020 года занимала должность главного специалиста финансового отдела.

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