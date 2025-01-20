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Бывший прокурор по делу Роберта Кочаряна ушел из СК Армении

Бывший прокурор по делу Роберта Кочаряна ушел из СК Армении Бывший прокурор по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна – Петрос Петросян – покинул пост главы управления Следственного комитета по расследованию преступлений против собственности.
В регионе
20 января 2025 г. 12:00
Бывший прокурор по делу Роберта Кочаряна ушел из СК Армении

Бывший прокурор по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна – Петрос Петросян – покинул пост главы управления Следственного комитета по расследованию преступлений против собственности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об отставке чиновник сообщил в соцсети, заявив, что намерен заняться адвокатской деятельностью.

Петросян был главой указанного управления с января 2024 года. До этого занимал ряд руководящих должностей в Генпрокуратуре.

В 2018-2019 годы был одним из обвинителей в деле против Кочаряна.

Уход Петросяна из СК произошел спустя два месяца после смены главы структуры. Вместо Аргишти Кярамяна СК возглавил бывший заместитель генпрокурора Артур Погосян.

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Версия на азербайджанском языке Koçaryanın işi üzrə keçmiş prokuror İstintaq Komitəsini tərk edib

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