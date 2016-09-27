Махмуд Ахмадинежад прислушался к рекомендации верховного лидера Ирана

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Прислушиваясь к рекомендации лидера революции, хочу довести до вашего внимания, что я не намерен баллотироваться на предстоящих в будущем году президентских выборах".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом подчеркнул бывший президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад в своем письме верховному лидеру страны, аятолле Сейиду Али Хаменеи.

Отметим, что очередные президентские выборы в Иране состоятся 19 мая 2017 года. Нынешний президент страны Хасан Рухани приступил к своим обязанностям в августа 2013 года.

Напомним, что распространилась информация о повторном выдвижении М.Ахмадинежадом своей кандидатуры на пост президента страны.

На прошедшем 25 сентября заседании аятолла Хаменеи сказал, что не запрещал М.Ахмадинежаду выдвигать свою кандидатуру, он просто порекомендовал ему воздержаться от этого шага.