Бывший пресс-секретарь главы Евросовета стал волонтером в Украине

В регионе
8 августа 2025 г. 13:58
Бывший пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс стал волонтером в Украине от организации FinEst Volunteers.

Как передает Report, об этом Лейтс заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, прибыл в Украину в конце июля и намерен пробыть здесь почти четыре недели.

"Каждый день разный, но всегда насыщенный. Мы часто начинаем с плетения камуфляжных сетей, а затем переходим к упаковке вещей: одежды или лекарств, гигиенических наборов. Иногда мы проводим уроки английского языка, помогаем в приюте для животных или просто проводим время, общаясь с местными жителями", – сказал он.

Лейтс был пресс-секретарем бывшего президента Евросовета Шарля Мишеля. В 2023 году он уволился, чтобы занять должность директора по коммуникациям тогдашнего премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

