Бывший премьер Грузии выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Тбилиси

Кандидатура бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария выдвинута на пост мэра Тбилиси

Кандидатура бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария выдвинута на пост мэра Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил на церемонии выдвижения кандидатов от возглавляемой им партии ”Во имя Грузии“ на местные выборы.

В своем выступлении Г.Гахария сказал, что партия “Во имя Грузии” - единственная политическая организация, авторитет которой в стране растет.

Г.Гахария был главой правительства Грузии с сентября 2019 года по 18 февраля 2021 года. Ушедший в отставку 46-летний политик также покинул правящую партию "Грузинская мечта". В мае этого года он создал партию ”Во имя Грузии".

Выборы в органы местного самоуправления в соседней стране пройдут 2 октября этого года.