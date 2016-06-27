Бывший премьер Молдовы приговорен к 9 годам лишения свободы

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат был приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает Report со ссылкой на молдавские СМИ.

Решение было принято судьями сектора Буюканы сегодня, после состоявшегося сегодня судебного заседания.



Владимир Филат был задержан 15 октября, сразу после снятия депутатской неприкосновенности.



Экс-премьер обвиняется в пассивной коррупции и злоупотреблении влиянием. Антикоррупционная прокуратура придала бывшему премьеру статус обвиняемого после доноса скандального бизнесмена, примара Оргеева Илана Шора.



По словам прокурора Адрианы Бецишор, бывший премьер-министр вымогал и получил 800 млн. леев. Она уточнила, что эти деньги были получены в обмен на услуги, касающиеся влияния на государственных чиновников.