Бывший председатель турецкого парламента: Террористической РПК помогают 28 государств

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "РПК, совершающую террористические акты в Турции, поддерживают 28 стран".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом членам гражданского общества "Муеллимлер еви" заявил бывший председатель Великого национального собрания Турции, кандидат в депутаты от Партии справедливости и развития (ПСР) Джемиль Чичек Гёльбаши.

Д.Чичек отметил, что террористические акты в Турции поддерживает ряд государств: "За террористическими актами в Турции иногда стоят силы, с которыми мы находимся в одном союзе. Неправильно думать, что имея столько солдат, государство не ставит их на место или не уничтожает их. Турция не борется с 3-5 террористическими группами. За террористической РПК стоят 28 государств. Турция ведет борьбу с этими 28 государствами".