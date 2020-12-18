Бывший посол Армении: Никола Пашиняна и его полулюдей убьют под стенами

Бывший посол Республики Армения в Ватикане, в Португалии и Мальте Микаел Минасян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал видео, в котором позволил себе крайне резкие заявления

Бывший посол Республики Армения в Ватикане, в Португалии и Мальте Микаел Минасян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал видео, в котором позволил себе крайне резкие заявления.

Как передает Report, Минасян отметил, что Пашинян даже не представляет, что означает народный суд, потому что совершенно не осознает, что он сделал.

"Он организовал и сделал все, но он не осознает, что он сделал, из-за этого он не понимает, что будет с его родственниками, другими его полулюдьми и их родственниками, когда народ поймет, представит себе последствия сделанного и несделанного Николом Пашиняном. Будет народный суд – в буквальном смысле слова "самосуд". И Никола Пашиняна, и полулюдей убьют под стенами: как правило, таким и бывает суд обманутого, убитого и лишенного родины народа", – указал Минасян.