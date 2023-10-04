О нас

Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавит Внешнюю службу разведки

Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавит Внешнюю службу разведки Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян указом премьер-министра страны Никола Пашиняна назначена на должность главы Внешней службы разведки.
В регионе
4 октября 2023 г. 09:39
Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавит Внешнюю службу разведки

Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян указом премьер-министра страны Никола Пашиняна назначена на должность главы Внешней службы разведки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий документ размещен на сайте правительства Армении.

"Руководствуясь частью 1 статьи 19 закона "О внешней разведывательной деятельности и службы внешней разведки", назначить Кристине Григорян на должность главы Службы внешней разведки", - говорится в указе.

Проект закона о создании отдельной Службы внешней разведки был утвержден кабмином, а затем одобрен и парламентом Армении в декабре прошлого года.

Служба будет заниматься разведкой и борьбой с терроризмом, а также будет находиться в прямом подчинении главы правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda keçmiş ombudsman Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri təyin olunub

Экслюзивные новости

Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi