Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавит Внешнюю службу разведки

Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян указом премьер-министра страны Никола Пашиняна назначена на должность главы Внешней службы разведки.

Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян указом премьер-министра страны Никола Пашиняна назначена на должность главы Внешней службы разведки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий документ размещен на сайте правительства Армении.

"Руководствуясь частью 1 статьи 19 закона "О внешней разведывательной деятельности и службы внешней разведки", назначить Кристине Григорян на должность главы Службы внешней разведки", - говорится в указе.

Проект закона о создании отдельной Службы внешней разведки был утвержден кабмином, а затем одобрен и парламентом Армении в декабре прошлого года.

Служба будет заниматься разведкой и борьбой с терроризмом, а также будет находиться в прямом подчинении главы правительства.