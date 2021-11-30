Бывший начальник охраны экс-главы полиции Армении арестован

Бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении Владимира Гаспаряна – Аршака Акопяна арестовали сроком на два месяца.

Бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении Владимира Гаспаряна – Аршака Акопяна арестовали сроком на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, Акопяну предъявлено обвинение в отмывании денег и сокрытии имущества и доходов.

Согласно материалам дела, Акопян, занимавший высокую должность в структуре полиции в 2017-2018 гг., не указал в декларации имущество на 22 миллиона драмов (44 тысячи долларов), дом стоимостью 7 миллионов драмов (14 тысяч долларов), а также два автомобиля общей стоимостью 90 тысяч долларов.

Акопян был задержан 29 ноября, в тот же день ему было предъявлено обвинение.