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Бывший начальник охраны экс-главы полиции Армении арестован

Бывший начальник охраны экс-главы полиции Армении арестован Бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении Владимира Гаспаряна – Аршака Акопяна арестовали сроком на два месяца.
В регионе
30 ноября 2021 г. 20:45
Бывший начальник охраны экс-главы полиции Армении арестован

Бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении Владимира Гаспаряна – Аршака Акопяна арестовали сроком на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, Акопяну предъявлено обвинение в отмывании денег и сокрытии имущества и доходов.

Согласно материалам дела, Акопян, занимавший высокую должность в структуре полиции в 2017-2018 гг., не указал в декларации имущество на 22 миллиона драмов (44 тысячи долларов), дом стоимостью 7 миллионов драмов (14 тысяч долларов), а также два автомобиля общей стоимостью 90 тысяч долларов.

Акопян был задержан 29 ноября, в тот же день ему было предъявлено обвинение.

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